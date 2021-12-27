Стало известно о планах сделать Верку Сердючку президентом Украины

Главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман рассказала о планах сделать Верку Сердючку (настоящее имя — Андрей Данилко) президентом Украины в 2019 году. Воспоминаниями журналистка поделилась на шоу «Хард с Влащенко», видеозапись программы доступна на You-Tube.

«Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги», — рассказала Бацман.

По словам супруги журналиста Дмитрия Гордона, Данилко мог стать одним из политиков, кто полностью перевернул бы тогда политический ландшафт в стране. «Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому"», — заявила Бацман.

Журналистка также поделилась, что лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук изъявлял желание баллотироваться на пост президента в 2019 году. Однако же, по ее словам, ему не хватило решительности и смелости, в то время как Владимир Зеленский пошел и выиграл выборы. Участие певца в предвыборной гонке могло бы «поломать» остальных соперников, считает Бацман.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка, выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Известно, что организатор вечеринки договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника.Промоутер заявил, что договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника. Он также подчеркнул, что не знает более подходящего артиста для концерта в честь Нового года.

