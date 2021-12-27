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Эпидемиолог усомнился в возможности COVID-19 оставаться в организме семь месяцев

Эпидемиолог Власов: данные о наличии COVID-19 в организме после выздоровления сомнительны

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Исследование, согласно которому COVID-19 может оставаться в организме человека после выздоровления более семи месяцев, сомнительно. Об этом заявил эпидемиолог, профессор Высшей школы экономики Василий Власов, сообщает телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

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«Особенностью этого исследования является, во-первых, то, что оно еще не опубликовано, во-вторых, оно методически интересно тем, что там использовали такие биохимические методы, которые позволяют говорить, что это не просто какие-то остатки и фрагменты вирусов, а, возможно, целые вирусы», — сказал эпидемиолог.

Он считает, что такому исследованию необходимо подтверждение, потому что во время его проведения использовались не самые доказательные методы.

«Наивно предполагать, что всякая инфекция заканчивается удалением микроорганизмов вируса из организма навсегда и полностью», — добавил профессор ВШЭ.

По словам Власова, природу коронавируса еще необходимо тщательно изучать. Нет доказательств тому, что тяжелое течение коронавируса связано с длительным нахождением COVID-19 в организме, считает специалист.

Об исследовании ученых из Национальных институтов здравоохранения США стало известно в воскресенье, 26 декабря. Исследователи проанализировали образцы, полученные из тел 44 скончавшихся от COVID-19, и обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов.

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Анастасия Шейкина
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