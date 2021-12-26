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Ученые заявили о способности COVID-19 оставаться в теле человека семь месяцев

Ученые NIH: коронавирус может проникать в мозг и оставаться там до 230 дней

Фото: Naveen Sharma / Globallookpress.com

Коронавирус способен проникать в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и оставаться там более семи месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, опубликованные на Research Square.

Уточняется, что специалисты проанализировали образцы, полученные из тел 44 скончавшихся от COVID-19, и обнаружили «устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов».

По данным ученых, коронавирус был найден почти во всех органах тела и получил широкое распространение даже у пациентов с легкими симптомами. В то же время серьезных воспалений вне дыхательных путей выявлено не было. Исследование еще не было проверено независимыми экспертами.

Ранее американские ученые из Университета штата Огайо обнаружили «подпольный» путь распространения коронавируса. По словам медиков, SARS-CoV-2 научился уклоняться от антител.

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Евгения Куликова
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