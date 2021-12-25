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Вирусологи обнаружили «подпольный» путь распространения коронавируса

Медики из Университета штата Огайо: коронавирус научился уклоняться от антител

Фото: Pixabay.com

Американские ученые из Университета штата Огайо обнаружили «подпольный» путь распространения коронавируса, об этом говорится на сайте учебного заведения.

По словам медиков, SARS-CoV-2 научился уклоняться от антител. Для инфицирования организма он сначала ограничивает высвобождение вирусных частиц, остается внутри клеточных стенок и распространяется между клетками. «Это подпольная форма передачи. COVID-19 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его», — уточнил вирусолог Шан-Лу Лю (Shan-Lu Liu).

Врачи пришли к выводу, что когда вирус распространяется по клеткам, антитела менее эффективны. Медики также считают, что SARS-CoV-2 по сравнению с SARS-CoV, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, может инициировать слияние с клеточной мембраной-мишенью. «Это более сильное слияние было связано с усиленной передачей вируса от клетки к клетке», — объяснили ученые.

Ранее британские ученые, специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies определили срок пандемии коронавируса. По их мнению, COVID-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года.

Алия Шарафутдинова
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