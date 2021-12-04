Ученые определили срок пандемии коронавируса

Ученые организации SAGE: COVID-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года

Британские ученые, специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) определили срок пандемии коронавируса. По их мнению, COVID-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года. Свои выводы они представили в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«SARS-CoV-2 по-прежнему представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет», — говорится в заявлении.

Материалы по теме Очередная атака COVID-19 Эпидемиологическая ситуация в РФ серьезно осложнилась «Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог

При этом специалисты подчеркивают, что данные сроки могут увеличится в том случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны.

В заявлении также отмечается, что в течение 5-10 лет, весьма вероятно, потребуется поддерживать коллективный иммунитет с помощью вакцин и бустеров, а также использовать другие меры (тестирование, вентиляция, изоляция больных и прочее) для контроля распространения заболевания.

Также ученые указали, что в Великобритании, по сравнению с другими странами Европы, ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась благодаря вакцинации населения страны.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что недавно выявленный в ЮАР новый омикрон-штамм коронавируса, который легко переносится и не вызывает тяжелого течения болезни, может быть связан с концом пандемии. «Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать», — отметил инфекционист.