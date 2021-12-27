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Во Франции назвали Путина большим президентом

Внук Шарля де Голля Пьер назвал лидера России Путина большим президентом своей страны
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль получил поздравления от президента России Владимира Путина в честь столетия своего отца, Филиппа, который отметит юбилей 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Внук де Голля прибыл в Россию вместе с супругой и получил поздравления и подарки от посла России во Франции Алексея Мешкова, в резиденции которого состоялась встреча. Пьер подчеркнул, что тронут вниманием президента Путина и дипломата, а также назвал это поводом подчеркнуть «крепкую дружбу между Францией и Россией», которая «существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени».

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Пьер де Голль также назвал Путина большим президентом. «Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Франции заявил о приверженности идеи Европы от Атлантики до Урала, которую провозглашал первый президент Пятой Французской республики. По его словам, некоторые страны невозможно понять без знания их истории, культуры, менталитета и языка.

«Я хотел бы, чтобы мы вернулись к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, мы потеряли в Европе и также во Франции. Это ценности семьи, традиций и достоинства», — заключил Пьер де Голль.

Ранее во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире. Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия стремится играть на равных с другими государствами и стать одной из держав, «способной нажимать на клавиши».

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Марина Совина
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