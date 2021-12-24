Во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире

Предположения о том, что президент России Владимир Путин хочет восстановить могущество СССР, не соответствуют действительности. Такое мнение выразил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти в беседе TV5 Monde.

Он считает, что цель российского лидера в многополярном мире — играть на равных с другими государствами и стать одной из держав, «способной нажимать на клавиши». «Россия считает, что у нее есть сила, необходимая для того, чтобы играть в многополярную игру и разговаривать на равных с другими игроками», — заявил Глиниасти.

Он также отметил, что политика Москвы в отношении Украины была определена давно — сразу после распада СССР. По словам бывшего дипломата, Россия требовала, чтобы входящие в состав СССР республики не становились частью НАТО. «Причина, по которой Путин решил поднять ставки именно сейчас, когда о вступлении Украины в НАТО не идет речь, заключается в том, что НАТО уже там», — заявил эксперт. Он уточнил, что альянс направляет в страну своих специалистов и поставляет свои средства.

Бывший дипломат также отметил, что в приоритеты Путина не входит развитие отношений с Китаем. «Если Россия не сможет решить проблему Украины, ей не нужно будет бросаться в объятия Китая. Между двумя странами нет союза, а есть сотрудничество, которое становится все более тесным, потому что Россия чувствует себя изолированной Западом», — считает он. Глиниасти заявил, что Путин находится в поиске баланса, и его приоритетом является нейтрализация продвижения НАТО. После этого российский лидер сможет заняться экономическим развитием страны, заключил бывший посол.

Ранее президент России в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что НАТО «надуло» Москву. «"Ни одного дюйма на Восток" — сказали нам в 1990-е годы. Ну, и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие системы», — отметил Путин.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.