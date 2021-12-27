Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Нидерландах предложили вакцинироваться в очках виртуальной реальности

Глава Минздрава Нидерландов Йонге предложил гражданам прививаться от COVID-19 в VR-очках

Кадр: Gemeente Rotterdam / Youtube

Гражданам Нидерландов, которые боятся вакцинироваться от коронавируса, но настроены сделать прививку, предложили пройти вакцинацию в очках виртуальной реальности. С такой инициативой выступил министр здравоохранения страны Хуго де Йонге в Twitter.

«Вы боитесь делать уколы, но все равно хотите привиться или ревакцинироваться? Муниципальные службы здравоохранения (GGD) рады вам в этом помочь», — рассказал глава голландского Минздрава. По его словам, VR-очки помогут расслабиться в процессе вакцинации. Политик уточнил, что с такими методами работают все больше мест, в частности, в Роттердаме.

Ранее стало известно, что число сделанных в мире прививок от COVID-19 достигло 8,95 миллиарда. По данным агентства Bloomberg, за сутки в мире в среднем люди получают 43,4 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Предполагается, что если такие темпы сохранятся, то спустя пять месяцев 75 процентов жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом
Решена судьба квартиры Караченцова
В Крыму рассказали о подготовке к нашествию неонацистов в 2014 году
Бесстрашный доберман спас хозяев от смертоносной кобры и попал на видео
В Великобритании захотели убить королеву Елизавету II
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
В Нидерландах предложили вакцинироваться в очках виртуальной реальности
Экс-депутат Рады предрек вхождение большей части Украины в состав России
На берегу реки нашли тело российского депутата
Стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России на зимние праздники
На Украине ответили на предложение Кадырова словами о независимости Чечни
Знакомые рассказали об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter