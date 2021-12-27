Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле начали готовиться к президентским выборам

РБК: Кремль начал подготовку к выборам президента в 2024 году, обсуждения ведутся с лета

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались еще с лета. Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомые с ходом дискуссии источники.

Согласно их информации, на совещаниях, где затрагивался вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. «Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — сказал один из собеседников издания.

Вместе с тем отмечается, что во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок. Поэтому пока нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счет, добавил один из источников издания.

Материалы по теме:
Путин запретил главам регионов России именоваться президентами. Такой статус оставался только у главы Татарстана
Путин запретил главам регионов России именоваться президентами.Такой статус оставался только у главы Татарстана
21 декабря
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли» Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли»Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
23 декабря

Еще один источник, знакомый с обсуждением вопроса, подтвердил, что в качестве базового сценария действительно рассматривается возможность выдвижения на новый срок Владимира Путина. По его словам, в Кремле поставили задачу проанализировать ход парламентской кампании 2021 года, чтобы использовать лучшие практики в ходе президентских выборов и избежать каких-либо неправильных шагов.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном преемнике. Он подчеркнул, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, однако решение пока не принято. Глава государства добавил, что до следующих выборов достаточно много времени, а подобные разговоры дестабилизируют ситуацию в стране.

Ближайшие выборы главы государства должны состояться в России в марте 2024 года. После принятых летом 2020 года поправок в Конституцию Владимир Путин получил возможность баллотироваться на новый срок.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу назвал возможный сценарий для Крыма без России
Ракова заявила о приспособлении коронавируса к детям
Полина Гагарина переехала в новый дом
В российском регионе двое детей отравились угарным газом
В Бурятии после обнаружения тела россиянки в салоне машины задержали отца и сына
Названо число отдохнувших внутри страны россиян в 2021 году
Россиянин предстанет перед судом за убийство приятеля
МИД России предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане
Раскрыты причины убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае
В Донбассе вооруженные люди не пропустили наблюдателей ОБСЕ
Россиян возмутило хранение «банок с жижей» в одном из московских магазинов
В мэрии Москвы высказались о фиктивной вакцинации
ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter