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В США заявили о возможной войне с Россией из-за Байдена

Обозреватель Девор: медленная реакция президента США Байдена приведет к войне с РФ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция президента США Джо Байдена и его администрации может привести к опасным последствиям, включая возможную войну с РФ.

«Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы», — отметил журналист. При этом он не указал, о каких именно российских и китайских шагах идет речь.

Как считает эксперт, мир в опасности не только из-за способности Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в сжатые сроки.

По словам Девора, вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, вероятно, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства.

Ранее профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн заявил, что война между США и Китаем или США и Россией навряд ли произойдет в ближайшем будущем, подобные теории продвигаются в интересах американского военно-промышленного комплекса.

Марина Совина
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