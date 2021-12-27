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65-килограммовая студентка похудела на 13 килограммов и раскрыла секрет успеха

Девушка сбросила 13 килограммов за шесть месяцев благодаря диете и тренировкам

Фото: Unsplash

Весившая 65 килограммов жительница индийского города Дели похудела на 13 килограммов за полгода. Секрет ее успеха раскрыло издание Times of India.

20-летняя студентка Салони Гупта беспокоилась из-за лишнего веса и постоянно подвергалась насмешкам со стороны друзей по этому поводу. Индианка не могла носить любимую одежду, из-за чего падала ее самооценка. Тогда девушка решила изменить образ жизни. За шесть месяцев она сбросила 13 килограммов благодаря диете и тренировкам.

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На завтрак Гупта ела только хлеб и запивала его чаем. На обед съедала две лепешки и выпивала стакан горячей воды. Ужинала она не каждый день, но иногда съедала одну лепешку с фруктами. Перед тренировкой индианка не ела ничего, а после — выпивала стакан воды.

Девушка хотела быстро добиться результата, поэтому не позволяла себе отступать от диеты. Она полностью исключила из рациона фастфуд и перестала переедать.

Индианка начала заниматься спортом. Поначалу она по два часа упражнялась по видеоурокам на YouTube — занималась аэробикой и выполняла кардиотренировки. Постепенно Гупта включила в тренировки и другие упражнения, нацеленные на мышцы рук, ног, ягодицы, грудь и пресс. По вечерам девушка играла в бадминтон.

По словам Гупты, ключом к успеху является последовательность, особенно в вопросах, которые касаются здоровья и желания похудеть. По ее мнению, важно исключить из рациона нездоровую пищу и напитки. Важнее всего контролировать пищевые привычки.

Девушка регулярно взвешивалась, чтобы отслеживать прогресс похудения. Это помогало ей сохранить мотивацию.

Ранее сообщалось, что весивший 100 килограммов житель индийского города Нью-Дели похудел на 20 килограммов благодаря бегу трусцой и ежедневной ходьбе. Мужчина понял, что вера в себя и поставленные цели — это самое главное.

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Алиса Дмитриева
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