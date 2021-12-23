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100-килограммовый мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет успеха

Мужчина сбросил 20 килограммов за три месяца благодаря бегу трусцой

Фото: «Times of India»

Весивший 100 килограммов житель индийского города Нью-Дели похудел на 20 килограммов благодаря бегу трусцой и ежедневной ходьбе. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

34-летний Локеш Ядав был сильно обеспокоен своим лишним весом. Когда мужчина весил 100 килограммов, он не мог носить свою любимую одежду и постепенно растерял всю уверенность в себе. Тогда он решил сбросить вес и изменил диету. Индиец повысил физическую активность и похудел на 20 килограммов за три месяца.

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Теперь Ядав начинает день со стакана теплой воды с соком половины лимона. На завтрак он ест волокнистые и богатые белками продукты: овсянку, сэндвич с отварным яйцом, мюсли, омлет или орехи, а на обед — мультизерновую или пшеничную лепешку лепешку и овощное рагу с пониженным содержанием масла и нежирным творогом. Ужинает мужчина куриным супом, отварной курицей, куриным салатом либо сэндвичем с сыром.

Перед тренировкой индиец пьет зеленый чай или черный кофе, а после — фруктовый смузи. Раз в неделю или десять дней Ядав позволяет себе пиццу и другие недиетические блюда. Он не увлекался тяжелыми и интенсивными спортивными тренировками, а просто бегает трусцой. Поначалу Ядав и вовсе только ходил пешком минимум 10 тысяч шагов каждый день, что постепенно повысило его выносливость.

Мужчина понял, что вера в себя и поставленные цели — это самое главное. Его страсть к похудению помогала ему сохранять мотивацию. «Вы сами — свой главный учитель. Ваша приверженность цели заставляет вас фокусироваться на ней, и когда вы видите, как меняется ваше тело, это дает вам уверенность в том, что нужно фокусироваться лучше», — пояснил он.

Индиец отметил, что похудение происходит постепенно. Все начинается с изменения пищевых привычек и заканчивается образом мыслей. «Просто вычеркните фастфуд из рациона, и тогда вы очень скоро увидите свободное от мусора тело», — заявил он.

Главные урок, который Ядав вынес из процесса похудения, — никогда не отвлекаться от цели. «Не расстраивайтесь, когда стрелка весов не показывает изменений. Иногда ваше тело не теряет вес, но в то же время оно очищается, удаляя токсины и нечистоты. Это улучшает ваш метаболизм», — пояснил мужчина.

Ранее сообщалось, что весившая 80 килограммов жительница индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудела на 25 килограммов за десять месяцев. Она начала следовать диете, часто заниматься спортом и ходить на прогулки.

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Алиса Дмитриева
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