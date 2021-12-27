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ЦБ отреагировал на информацию о контроле всех денежных переводов россиян

Банк России опроверг информацию о контроле с 2022 года всех денежных переводов физлиц

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц, передает ТАСС. Проводимая ЦБ работа не предполагает тотального контроля за операциями, заявили там.

Регулятор отметил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — рассказали в ЦБ.

Так Банк России отреагировал на информацию о взятии под контроль всех денежных переводов россиян, о чем ранее писал РБК. Издание утверждало, что регулятор будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Он отмечал, что основной целью введения новых форм отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.

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Платон Щукин
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