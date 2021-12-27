Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы между россиянами

Центробанк (ЦБ) России будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. Это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчетности, пишет РБК со ссылкой на источники.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Представитель платежной компании QIWI в свою очередь отметил, что регулятор будет также периодически запрашивать информацию по переводам.

Цель нововведений

Представитель Центробанка заявил, что основной целью введения новых форм отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Их будут использовать для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.

Уточняется, что с 2022 года банки должны будут включать в отчеты информацию по переводам граждан России денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

Представители ЦБ отметили, что перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролироваться не будут.

По версии источников, новая мера поможет в борьбе с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимает оплату на личные карты. Ожидается, что Центробанк сможет использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда россияне принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Переводы без комиссии

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России также обсуждает возможность сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей.

Такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные Эльвира Набиуллина Председатель Центробанка

По ее мнению, благодаря предложению убрать комиссии повысится конкуренция среди банков.

Переводы за границу

Банк России намерен увеличить сумму переводов за границу, освобожденных от валютного контроля, с 200 до 600 тысяч рублей. Изменения направлены на снятие нагрузки с резидентов, включая участников внешнеторговой деятельности.

Планируется, что они вступят в силу в ближайшее время, однако точный срок не уточняется. Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов считает, на уровень мошенничества в данной сфере поправки никак не повлияют.

Адвокат Pen&Paper Александра Харина в свою очередь подчеркнула, что в настоящее время при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тысяч в рублевом эквиваленте необходимо представить в банк документы по операции. Физических лиц эти требования касаются только в том случае, если проводят операции, которые связаны с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов.

Другие изменения

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, которая является стандартной для физических лиц.

Егоров отметил, что россияне подают около 14 миллионов таких документов в год. Возможность ввести отказ от заполнения деклараций зависит от доступа специалистов к данным.

Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев Даниил Егоров Глава Федеральной налоговой службы

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России c 2022 года начнут тестировать автоматизированую систему налогообложения, или АСН. По его словам, новый налоговый режим представляет собой вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). По мнению авторов инициативы, его введение поспособствует развитию микропредприятий. Ожидается, что им станет проще взаимодействовать с государством.

Отмечается, что для участников эксперимента отменят подачу налоговых деклараций, налог будет рассчитываться автоматически, исходя из данных онлайн-касс и операций на счетах. При этом будут снижаться издержки на оформление налоговых отчетностей, а ресурсы планируется направлять на развитие бизнеса.