Сумму освобожденных от валютного контроля переводов за границу увеличат

Банк России планирует увеличить сумму переводов за границу, освобожденных от валютного контроля, с 200 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Как объяснили в Центробанке, изменения направлены на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшее время, однако точный срок пока неизвестен. По мнению члена Ассоциации юристов России Тимура Эшпулатова, на уровень мошенничества в данной сфере поправки никак не повлияют.

Адвокат Pen&Paper Александра Харина пояснила, что на данный момент при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тысяч в рублевом эквиваленте необходимо представить в банк документы по операции. Физических лиц эти требования касаются только когда они проводят операции, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов.

В апреле глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина рассказала, что в будущем россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Первой страной, куда можно будет совершать переводы при помощи СБП, станет Белоруссия.