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Знакомые рассказали об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек

Знакомая об убитой в Канске семье из четырех человек: что руку поднимал на жену, знают все

Фото: СК РФ

Знакомые рассказали об убитой в городе Канск Красноярского края семье из четырех человек. Их слова приводит «Газета.ru».

По словам Валерии, убитая Светлана Куропаткина и ее сын жаловались на побои со стороны мужа. Она также отметила, что во втором классе мальчик пришел в школу с синяками, а одноклассникам объяснил, что его побил папа.

«Что руку на Светлану поднимал, знают все. Она была на работе в очках, чтоб синяков не было видно. Конечно, рассказывала об этом общим знакомым. И жаловалась, что сил нет с ним жить, что руку поднимает», — заявила Валерия.

Однако, по словам другой знакомой семьи, Ольги, семья была приличная. Женщина отметила, что никогда бы не подумала, что подобное может произойти.

О том, что семью из четырех человек обнаружили убитой в Красноярском крае, стало известно в понедельник, 27 декабря. По предварительным данным, причиной расправы мог стать бракоразводный процесс. Мужчина мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью.

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Никита Абрамов
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