Угрожавшего гранатой в ТЦ «Метрополис» арестовали

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, угрожавшего гранатой охранникам в торговом центре «Метрополис». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Подозреваемый арестован до 26 февраля 2022 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, указавшей, что 47-летний мужчина «беспричинно, из хулиганских побуждений, угрожая окружающим предметом, конструктивно схожим с оружием, грубо нарушил общественный порядок, создав своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих».

Telegram-канал «Москва 2021» выяснил, что обвиняемый ранее был неоднократно судим за разбойные нападения, грабежи и кражи.

Инцидент произошел вечером 26 декабря в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Один из посетителей украл духи, а когда его задержали охранники, достал гранату, после чего сбежал. Все посетители торгового центра были эвакуированы из здания. На установление личности злоумышленника и его задержание сотрудникам угрозыска потребовалось менее двух часов.