Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержан угрожавший охранникам гранатой в ТЦ «Метрополис».

112: задержан мужчиа, угрожавший охранникам гранатой в ТЦ Метрополис в Москве

Фото: 112 / Telegram

Угрожавший охранникам в московском торговорм центре «Метрополис» мужчина задержан. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве на сайте «МВД Медиа».

«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что злоумышленником оказался гражданин 1974 года рождения. Сейчас он задержан и нааходится в отделении полиции.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро «Войковская».

Инцидент произошел вечером 26 декабря в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Уточняется, что один из посетителей украл духи. Мужчине удалось скрыться, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. К торговому центру выехали оперативные службы. Все посетители «Метрополиса» эвакуированы из здания.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали слова Шойгу о провокации в Донбассе троллингом США
Канадский хоккеист ЦСКА назвал шокировавшую его в Москве вещь
На Украине не смогли заменить российские агрегаты в самолетах
Раскрыта мошенническая схема автоподставщика-юриста из Москвы
Печатные украинские СМИ откажутся от русскоязычной версии
На премии сотрудникам МВД выделят более миллиарда рублей
Профессор МГУ рассказал о прошлом отца девятилетней студентки психфака
Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности в Москве
60-летняя российская актриса снялась в корсете и чулках для обложки Tatler
Захарова рассказала о садомазохистском наказании ЕС для России
Названы главные признаки дефицита витамина D в организме
Вице-президент США назвала причину изменить избирательное право в стране
Задержан угрожавший охранникам гранатой в ТЦ «Метрополис».
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter