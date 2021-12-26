Задержан угрожавший охранникам гранатой в ТЦ «Метрополис».

Угрожавший охранникам в московском торговорм центре «Метрополис» мужчина задержан. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве на сайте «МВД Медиа».

«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что злоумышленником оказался гражданин 1974 года рождения. Сейчас он задержан и нааходится в отделении полиции.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро «Войковская».

Инцидент произошел вечером 26 декабря в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Уточняется, что один из посетителей украл духи. Мужчине удалось скрыться, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. К торговому центру выехали оперативные службы. Все посетители «Метрополиса» эвакуированы из здания.