В московском торговом центре неизвестный достал гранату

В московском торговом центре укравший товар посетитель достал гранату после того, как его попыталась остановить охрана магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Уточняется, что один из посетителей украл духи. Кода охранник задержал его, мужчина достал из кармана гранату и стал угрожать взрывом.

Неизвестному удалось скрыться с места происшествия. Сейчас мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов. К торговому центру выехали оперативные службы. Все посетители «Метрополиса» эвакуированы из здания.

Ранее сообщалось, что в украинском Херсоне двоих мужчин задержали за подрыв гранаты в городском парке. В результате случившегося никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.