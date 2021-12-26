Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В московском торговом центре неизвестный достал гранату

В Москве в торговом центре «Метрополис» укравший духи посетитель достал гранату

В московском торговом центре укравший товар посетитель достал гранату после того, как его попыталась остановить охрана магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Уточняется, что один из посетителей украл духи. Кода охранник задержал его, мужчина достал из кармана гранату и стал угрожать взрывом.

Неизвестному удалось скрыться с места происшествия. Сейчас мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов. К торговому центру выехали оперативные службы. Все посетители «Метрополиса» эвакуированы из здания.

Ранее сообщалось, что в украинском Херсоне двоих мужчин задержали за подрыв гранаты в городском парке. В результате случившегося никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России опровергли данные о требовании Евросоюза сотен миллиардов евро
Россияне вспомнили митинг памяти Джона Леннона в 1980-м году в Москве
В Бельгии начали действовать новые коронавирусные ограничения
Тренер Туктамышевой оценил непопадание фигуристки в состав сборной России на ЧЕ
В московском торговом центре неизвестный достал гранату
Постпред назвал шуткой требования ЕС к России из-за импортозамещения
На сотрудницу травмпункта в Подмосковье напал мужчина с ножом
Кадыров предложил ввести уголовное наказание для представителей СМИ-иноагентов
Кадыров решил присоединить Украину к России
Россиянка пожаловалась на вылезающих из новогодней елки насекомых
Стало известно о готовности Великобритании эвакуировать войска с Украины
Два европейских клуба поборются за Миранчука
В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter