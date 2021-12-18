На Украине двух мужчин задержали за подрыв гранаты в парке

В Херсоне двоих мужчин задержали за подрыв гранаты в городском парке. Об этом полиция Херсонской области сообщила на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в парке «Херсонская крепость» рядом с расположенным в двухэтажном здании офисным помещением. В этот момент внутри находился работающий там предприниматель, который нажал тревожную кнопку и вызвал охрану. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.

Прибывшие на место полицейские и взрывотехники установили, что для совершения преступления злоумышленники использовали гранату РГД-5. Позднее по подозрению в причастности к содеянному были задержаны двое жителей Николаевской области 27 и 30 лет.

В июне в Харькове 29-летний украинец, вступивший в конфликт с компанией молодых людей возле одного из супермаркетов, бросил в них гранату. Пострадавшие были экстренно госпитализированы с сильными осколочными ранениями.