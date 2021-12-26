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Опубликовано видео побега угрожавшего гранатой в ТЦ Метрополис

Telegram-канал 112 опубликовал видео побега угрожавшего гранатой в ТЦ Метрополис

Момент побега от охранников вора, угрожавшего предметом, похожим на гранату, в московском торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе, попал на видео. Запись с камер наблюдения публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видны несколько охранников, которые столпились вокруг мужчины. Внезапно задержанный достает предмет, похожий на гранату, после чего охранники выбегают из кабинета. Следом выходит и сам преступник.

Инцидент произошел вечером 26 декабря в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Уточняется, что один из посетителей украл духи. Мужчине удалось скрыться, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. К торговому центру выехали оперативные службы. Все посетители «Метрополиса» эвакуированы из здания.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина скрылся в метро «Войковская».

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Марина Совина
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