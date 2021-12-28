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Белорусским силовикам вручили государственные награды

Более 700 правоохранителей из Белоруссии получили награды от государства

Фото: Алексей Вязмитинов / «Беларусь сегодня»

Белорусская милиция наградила сотрудников в преддверии Нового года. Более 700 правоохранителей получили государственные награды от руководства органов внутренних дел, передает Sb.by.

В числе награжденных силовиков — сотрудники Главного управления в Минске, департамента охраны министерства внутренних дел, а также рядовые милицейские из ГАИ и патрульно-постовой службы. Награды им вручили представители генералитета милиции Белоруссии.

Начальник спецподразделения ГАИ Сергей Шаблыко поделился мыслями о профессиональной деформации чувства страха у белорусов на службе. «Если каждый день с этим сталкиваешься, страх деформируется. Я многих здесь знаю. Это люди, которые не дрогнули и свой долг выполнили до конца», — объяснил Шаблыко, рассказывая о задержании правонарушителя, сопротивлявшегося силовикам.

Ранее в Белоруссии вынесли приговор россиянину Егору Дудникову, которого правоохранители задержали за связь с белорусской оппозицией. 21-летнему гражданину России дали 11 лет лишения свободы за разжигание социальной розни и призывы, направленные против безопасности Белоруссии — молодой человек записывал аудиосообщения в Telegram. Дудников посмеялся над закрытым режимом суда и пообещал заняться спортом в колонии.

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Дмитрий Настасьев
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