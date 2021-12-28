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Дудников посмеялся над белорусским судом и пообещал заняться спортом в тюрьме

21-летний Егор Дудников в белорусской тюрьме собрался читать книги и заниматься спортом

Фото: Страница Егора Дудникова во «ВКонтакте»

Россиянин Егор Дудников, которого белорусский суд приговорил к 11 годам колонии усиленного режима, раскрыл планы на время заключения в тюрьме. По словам его матери Юлии Дудниковой, сын пообещал читать много книг и заняться спортом. Подробности их последнего разговора перед наказанием приводит правозащитный центр «Вясна».

Дудникова приехала к сыну из Саратова после оглашения приговора. На заседания суда ее так же, как и российских дипломатов, не пустили. «О суде [Дудников] сказал, что был удивлен, что он прошел именно в таком формате (закрытом режиме — прим. "Ленты.ру") и что его голос признали оружием. Но он посмеялся над этим», — рассказала россиянка. Она добавила, что сын «окружен, но не сломлен», хоть вынесенный приговор его «очень расстроил».

Бороться с мыслями о длине срока Дудникову помогают письма неравнодушных людей. «Ему пишут многие люди. Он очень благодарен за поддержку. Она также не дает ему падать духом», — заявила его мать. 21-летний молодой человек не собирается сдаваться и намерен «биться за свободу». Он надеется вернуться в России, отмечает она.

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11 августа

Суд Минска приговорил Дудникова к 11 годам лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии — именно столько просила сторона обвинения. Его признали виновным в разжигании социальной розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики. Состав преступления молодого человека — аудиосообщения в мессенджере Telegram и озвучка роликов для белорусской оппозиции. Силовики держат Дудникова за решеткой более полугода.

На отношения между Москвой и Минском приговор россиянину никак не скажется, уверен политолог Станислав Бышок. Российское гражданство не является смягчающим обстоятельством для белорусских властей. При этом МИД России сообщил, что продолжит защищать права Дудникова в заключении.

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Дмитрий Настасьев
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