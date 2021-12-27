Оценено влияние приговора россиянину Дудникову на отношения Москвы и Минска

Приговор 21-летнему россиянину Егору Дудникову в Белоруссии не повлияет на отношения Москвы и Минска. Так судебное решение в разговоре с «Лентой.ру» оценил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эксперт уверен, что между Россией и Белоруссией, несмотря на ряд разногласий, существует консенсус касательно отношения к оппозиции.

«И Москва, и Минск предпочитают не вести переговоры с оппозицией, а бороться с ней, в том числе и посредством судебной системы», — считает политолог. По его мнению, факт наличия у Дудникова российского гражданства не является смягчающим обстоятельством для белорусских властей, так как они понимают, что российские власти также не испытывают симпатий к сторонникам несистемной оппозиции.

Белорусский суд приговорил Дудникова к 11 годам тюрьмы

Приговор Дудникову огласили 27 декабря. Его приговорили к 11 годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности. Судья полностью удовлетворил требования прокурора, изложенные в обвинительном заключении.

В Белоруссию Дудников переехал ради своей девушки. Он был задержан в мае. Сначала молодого человека обвиняли в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему вменили озвучку роликов для оппозиции во время массовых протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 2020 года.

Правозащитники назвали Дудникова политзаключенным. В июне он сумел передать через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики пытали его, избивали и угрожали убийством.

Российские власти пока не отреагировали на решение суда

В июне российский посол в Минске Евгений Лукьянов, комментируя арест Дудникова, заявил: «Мы как посольство обязаны обеспечить нашим гражданам консульскую помощь, где бы они не находились». В то же время, подчеркнул он, Дудников — обладатель общегражданских российских паспортов и «никакими исключениями из правового поля в Беларуси не обладает».

Бышок связывает отсутствие реакции российских властей на заявления Дудникова о пытках и давлении в СИЗО именно с его политическими взглядами. По этой же причине, уверен эксперт, российские власти не будут заступаться за него после приговора.

При этом эксперт подчеркивает, что такое отношение у российских властей не ко всем оппозиционерам на постсоветском пространстве. Он напомнил, что Москва готова оказывать помощь и поддержку представителям оппозиционных пророссийских сил в Прибалтике и на Украине.