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В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии

Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии за разжигание вражды

Фото: Shutterstock

В Белоруссии суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности, передает РИА Новости.

Именно такой срок просил назначить Дудникову прокурор.

Егор Дудников переехал в Белоруссию ради своей девушки. Он был задержан в мае. Сначала молодого человека обвиняли в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему вменили озвучку роликов для оппозиции во время массовых протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 2020 года.

Правозащитники назвали Дудникова политзаключенным. В июне он сумел передать через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики пытали его, избивали и угрожали убийством.

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София Сарджвеладзе
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