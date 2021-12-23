В Белоруссии для россиянина Дудникова запросили 11 лет заключения

Прокуратура в Белоруссии попросила приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. О таком требовании гособвинения сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Вясна».

Приговор будет оглашен в открытом режиме 27 декабря.

В ноябре сообщалось, что арестованного в Белоруссии Егора Дудникова обвинили в разжигании социальной вражды по части 3 статьи 130 УК Белоруссии. Наказание предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы.

Дудников переехал в Белоруссию в 2020 году ради девушки. Сообщалось, что по приглашению друзей он участвовал в озвучке материалов для оппозиционеров. Его задержали в конце мая 2021 года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.