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В Белоруссии для россиянина Дудникова запросили 11 лет заключения

ТАСС: россиянина Дудникова в Белоруссии потребовали посадить на 11 лет заключения
Егор Дудников

Егор Дудников. Фото: страница Егора Дудникова во «ВКонтакте»

Прокуратура в Белоруссии попросила приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. О таком требовании гособвинения сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Вясна».

Приговор будет оглашен в открытом режиме 27 декабря.

В ноябре сообщалось, что арестованного в Белоруссии Егора Дудникова обвинили в разжигании социальной вражды по части 3 статьи 130 УК Белоруссии. Наказание предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы.

Дудников переехал в Белоруссию в 2020 году ради девушки. Сообщалось, что по приглашению друзей он участвовал в озвучке материалов для оппозиционеров. Его задержали в конце мая 2021 года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.

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Антон Похиляк
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