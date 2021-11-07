Арестованному в Белоруссии россиянину предъявили новое обвинение

Арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова обвинили в разжигании социальной вражды. О новом обвинении сообщается в Telegram-канале не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна».

По сведениям правозащитников, речь идет о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по части 3 статьи 130 УК Белоруссии. Наказание предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее адвокат Антон Гашинский рассказал, что к арестованному в Белоруссии россиянину пустили психолога. Дудникова держат в СИЗО в Минске.

Россиянин Дудников переехал в Белоруссию около года назад ради девушки. Он был задержан в конце мая 2021 года и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.