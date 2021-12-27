МИД России продолжит защищать осужденного на 11 лет россиянина Дудникова

В МИД России прокомментировали ситуацию с приговором 21-летнему Егору Дудникову, которого 27 декабря белорусский суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. По словам представителя ведомства, российские дипломаты оказывали поддержку россиянину и продолжат защищать его права, передает радиостанция «Говорит Москва».

Министерство иностранных дел утверждает, что гражданин Дудников получил «содействие в получении его адвокатами финансирования по линии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом». Кроме того, с ним несколько раз встречался российский консул в Белоруссии.

«Несмотря на вынесение приговора, наша дипмиссия продолжит работу по защите прав указанного соотечественника в тесном контакте с его родственниками и адвокатами», — заявили дипломаты. Какая именно поддержка нужна Дудникову и что они намерены делать, в заявлении сотрудников МИД не уточняется.

Ранее стало известно, что консула России не пустили на оглашение приговора по делу молодого человека. МИД также подтвердил эту информацию, сославшись на то, что суд в Минске постановил проводить заседания в закрытом режиме.

Дудникова судят за разжигание социальной розни и угрозу национальной безопасности. Состав его преступления — аудиосообщения в мессенджере Telegram и озвучка нескольких видео для белорусской оппозиции. В Белоруссию он приехал в гости к девушке. «Понимаете весь мой шок, когда такой домашний ребенок вдруг попадает в такую ситуацию? У меня душу рвет от осознания, что сыну уготована такая участь», — высказалась о судьбе сына его мать Юлия Дудникова.