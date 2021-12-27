Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Минске вынесут приговор 21-летнему россиянину

Минский городской суд 27 декабря вынесет приговор россиянину Егору Дудникову

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Минский городской суд в понедельник, 27 декабря, вынесет приговор 21-летнему россиянину Егору Дудникову. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Информацию подтвердили в городском суде. Ранее прокурор попросил приговорить Дудникова к 11 годам лишения свободы.

В ноябре молодому человеку предъявили обвинение в разжигании социальной вражды. Также он обвиняется в призывах к причинению вреда национальной безопасности Белоруссии. Сообщалось, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции во время массовых протестов после президентских выборов 2020 года. Суд над ним проходит в закрытом режиме.

Материалы по теме:
«Он называл себя спасителем Европы» Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
«Он называл себя спасителем Европы»Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
14 июля
«Молодежь нацелена в Европу» Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
«Молодежь нацелена в Европу»Белорусы вслед за украинцами стремятся в ЕС. Как Россия может их удержать?
25 октября

Мать Дудникова Юлия в интервью изданию «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) назвала дикостью наказание, которое потребовал прокурор.

Она сказала, что ее сын всегда был «домашним» ребенком. «У меня никогда не было с ним проблем: не было ни одного привода в милицию, никогда не было, что он полночи мотается где-то. И понимаете весь мой шок, когда такой домашний ребенок вдруг попадает в такую ситуацию? — сказала женщина. — У меня душу рвет от осознания, что сыну уготована такая участь».

В июне Дудников передал через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter