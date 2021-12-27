В Минске вынесут приговор 21-летнему россиянину

Минский городской суд в понедельник, 27 декабря, вынесет приговор 21-летнему россиянину Егору Дудникову. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Информацию подтвердили в городском суде. Ранее прокурор попросил приговорить Дудникова к 11 годам лишения свободы.

В ноябре молодому человеку предъявили обвинение в разжигании социальной вражды. Также он обвиняется в призывах к причинению вреда национальной безопасности Белоруссии. Сообщалось, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции во время массовых протестов после президентских выборов 2020 года. Суд над ним проходит в закрытом режиме.

Мать Дудникова Юлия в интервью изданию «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) назвала дикостью наказание, которое потребовал прокурор.

Она сказала, что ее сын всегда был «домашним» ребенком. «У меня никогда не было с ним проблем: не было ни одного привода в милицию, никогда не было, что он полночи мотается где-то. И понимаете весь мой шок, когда такой домашний ребенок вдруг попадает в такую ситуацию? — сказала женщина. — У меня душу рвет от осознания, что сыну уготована такая участь».

В июне Дудников передал через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков.