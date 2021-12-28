США выделят более семи миллиардов долларов для сдерживания Китая

США запретят Минобороны закупать у КНР товары, произведенные с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), и выделят более семи миллиардов долларов для сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден подписал Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA), в рамках которого на оборонные нужды 2022 года Вашингтон направит 770 миллиардов долларов. Из них 7,1 миллиарда долларов будут потрачены для поддержки защиты Тайваня и Тихоокеанскую инициативу.

NDAA также включает рост заработной платы военнослужащим на 2,7 процента, увеличение закупок самолетов и кораблей, а также стратегии по борьбе с геополитическими угрозами, особенно с Россией и Китаем.

Кроме того, Белый дом создал специальную комиссию для изучения войны в Афганистане. Комиссия будет состоять из 16 членов и изучит причины неудач США в стране.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, который начался 1 октября. В поддержку документа высказались 363 конгрессмена, 70 проголосовали против. Согласно проекту бюджета, на военную помощь Украине предполагается выделить 300 миллионов долларов, а на инициативу военного сдерживания России — 4 миллиарда долларов.