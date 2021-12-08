Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 768 миллиардов долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, который начался 1 октября. Об этом сообщает The New York Times.

В поддержку документа высказались 363 конгрессмена, 70 проголосовали против. Объем одобренного бюджета составляет 768 миллиардов долларов. Теперь документ предстоит рассмотреть сенату, в случае утверждения он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что, согласно проекту бюджета, на военную помощь Украине предполагается выделить 300 миллионов долларов, а на инициативу военного сдерживания России — 4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Американские власти также отказались от введения ограничений против госдолга России и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

