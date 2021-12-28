Стюардесса дала советы по безопасному проживанию в отелях

Стюардесса неизвестной авиакомпании, работающая по профессии более десяти лет, дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Ее слова приводит The Sun.

Девушка порекомендовала туристам перед заселением в номер всегда стучать в дверь. «В отелях нередко бывают случаи, когда ваш номер был дважды забронирован. Я много раз просыпалась, когда кто-то открывал мою дверь электронным ключом, который был запрограммирован для моей комнаты», — пояснила она.

Кроме того, бортпроводница отметила, что всегда, находясь в гостиничном номере, в целях безопасности закрывает дверь на цепочку или внутренний замок.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предупредили отдыхающих об опасности использования Wi-Fi в отелях. Так, специалисты посоветовали путешественникам при использовании открытых точек доступа в Интернет не входить на сайты, где необходимо вводить личные данные или банковские реквизиты.