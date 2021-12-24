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Путешественников предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях

Туристам посоветовали при использовании Wi-Fi в отеле не вводить на сайтах личные данные

Фото: Unsplash

Эксперты туристической отрасли предупредили туристов об опасности использования общедоступных Wi-Fi сетей, подобно тем, которые предоставляются в отелях. Об этом пишет The Sun.

Так, специалисты посоветовали путешественникам при использовании открытых точек доступа в Интернет не входить на сайты, где необходимо вводить личные данные или банковские реквизиты.

«Безопаснее всего не входить на какие-либо сайты, требующие ввода пароля, потому что хакеры, которые находятся в той же сети, что и вы, могут его украсть, и смогут получить доступ к вашим учетным записям удаленно, — предупредили они. — Вам следует избегать любых веб-сайтов, на которых хранится конфиденциальная информация, например банковских приложений».

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Эксперты отметили, что мошенники также могут украсть личные данные через ваши учетные записи в социальных сетях, поэтому не следует туда заходить при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi. Для предотвращения утечки информации отдыхающим порекомендовали использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные, проходящие через Wi-Fi. «Как только включается VPN, вы можете не беспокоиться о том, что хакеры получат доступ к вашей личной информации», — добавили специалисты.

Ранее в декабре путешественникам перечислили главные тренды 2022 года в гостиничном бизнесе. Стало известно, что ряд отелей со следующего года планирует внедрить функцию голосового бронирования и использовать очки виртуальной реальности для выбора подходящего номера. 

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Валентина Процкова
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