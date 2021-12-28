Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО

Россия подписала первые экспортные контракты на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что новый АК-19 получит возможность заряжаться патронами НАТО, сообщалось в феврале. Тогда стало известно, что первая соответствующая заявка в концерн РФ поступила от зарубежных заказчиков.

АК-19 создан на основе АК-12, принятого на вооружение российской армии в 2018 году. Впервые за рубежом АК-19 будет представлен на выставке IDEX-2021, которая намечена на 21-25 февраля в Абу-Даби.