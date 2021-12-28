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Усманов во внесудебном порядке добился внесения правок в книгу «Люди Путина»

ИД HarperCollins изменил содержание книги «Люди Путина»

Фото: Денис Семенов / Globallookpress.com

Британский издательский дом HarperCollins, выпустивший книгу Кэтрин Белтон «Люди Путина», изменил ее содержание в части упоминаний миллиардера Алишера Усманова. О том, что текст книги был изменен, сообщил журнал «Компания».

Как уточнил представитель бизнесмена, сторонам удалось договориться о корректировке без разбирательства в суде.
Отмечается, что претензии Усманова вызвал фрагмент в первом издании книги, вышедшей в 2020 году. В нем сообщалось, что миллиардер, возглавляя в 2000–2014 годах дочернюю компанию «Газпрома» ООО «Газпром инвестхолдинг», якобы использовал свое положение в организации, чтобы приобрести активы и увеличить состояние.

В книге также опровергли сведения о том, что Усманов пытался «подкупить» британскую элиту или «проникнуть» в нее. Были исправлены и утверждения, что миллиардер осуществлял пожертвования политическим партиям в Великобритании, а его самого рассматривали в качестве «доверенного лица» Кремля.

Впоследствии сторона Усманова предоставила убедительные доказательства, что указанная информация ложная. Деловой партнер Усманова Фархад Мошири добавил, что оспоренные миллиардером утверждения уже удалили также из электронной и аудиоверсий книги.

Ранее сообщалось, что HarperCollins и Белтон урегулировали спор с российским миллиардером Романом Абрамовичем, который в ноябре выиграл суд в Лондоне по делу о клевете. В частности, поправки в книге были внесены в описание причин покупки Абрамовичем футбольного клуба «Челси»: новое издание будет более подробно объяснять мотивы бизнесмена.

Книгу «Люди Путина» написала бывший московский корреспондент Financial Times Белтон. В 2020 году труд признали книгой года по версии британских газет The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph. После выхода «Людей Путина» судебные иски к HarperCollins подали российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, Абрамович, бизнесмен Шалва Чигиринский.

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Варвара Кошечкина
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