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В Серафимо-Дивеевском монастыре в декабре вырастили ананасы

Служительницы Серафимо-Дивеевского женского монастыря вырастили в теплице ананасы

Фото: @d_i_v_e_e_v_o_monastyr

Служительницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря вырастили в теплицах ананасы. Фотографию с плодами разместили в Instagram монастыря.

На фото видно, что выращенные в декабре фрукты не уступают по размеру и внешнему виду магазинным. «Ананасы? Ну вы, сестры, сильны!», «Вот уж действительно чудо и великий труд», «Вот чудо! Сестры молодцы», — прокомментировали пост подписчики.

Серафимо-Дивеевский монастырь находится в селе Дивеево Нижегородской области. Он был основан в XVIII веке помещицей Александрой Мельгуновой, которая в молодом возрасте лишилась мужа и дала обет посвятить жизнь служению.

Ранее заместитель председателя Российского Правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что развитие инфраструктуры для туристов в Сарове и Дивееве позволит втрое увеличить количество желающих посетить Дивеевский монастырь и Саровскую пустынь уже через пять лет. По расчетам, к 2026 году число путешественников в названные населенные пункты составит до миллиона человек в год.

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Варвара Кошечкина
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