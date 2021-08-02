В двух городах Нижегородской области запланировали увеличение турпотока втрое

В Российском правительстве запланировали рост турпотока в двух городах Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте местных властей.

Заместитель председателя Российского Правительства Дмитрий Чернышенко ожидает, что развитие инфраструктуры для туристов в Сарове и Дивеево позволит втрое увеличить количество желающих посетить Дивеевский монастырь и Саровскую пустынь уже через пять лет. По расчетам, к 2026 году число путешественников в названные города составит до одного миллиона человек в год.

«Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром, и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" здесь уже создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников», — отметил вице-президент.

В июле сообщалось, что Комитет по туризму Северной Осетии разработал четыре религиозных туристических маршрута. Новые маршруты пройдут через Владикавказ, Куртатинское ущелье, Моздок и Алагир. Они будут предполагать посещение мест с религиозными объектами: церквями, храмами и монастырями.