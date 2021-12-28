Apple приготовилась поставить мировой рекорд по стоимости

Самая дорогая компания мира — IT-гигант Apple — приготовилась поставить рекорд по капитализации и первой в мире достигнуть стоимости в три триллиона долларов, пишет CNBC. В 2021 году акции компании выросли на 30 процентов, добавив 659,8 миллиардов к капитализации.

На данный момент Apple стоит 2,96 триллиона долларов, согласно данным Yahoo.Finance. Однако биржа Nasdaq, где торгуются бумаги компании, оценивает ее в 3,17 триллиона долларов. Следом за Apple в рейтинге стоимости идет Microsoft, отставая примерно на 400 миллиардов долларов. Компания, основанная Биллом Гейтсом, за год прибавила больше своего главного конкурента — ее капитализация увеличилась на 50 процентов (с 1,7 до 2,5 триллионов).

Alphabet, материнская компания Google, в 2021 году выросла на 65 процентов и впервые преодолела порог в 2 триллиона долларов. Маркетплейс Amazon показал гораздо более скромный рост стоимости и прибавил всего 6 процентов (до 1,7 триллиона долларов). Тем не менее в третьем квартале сообщила о крупной выручке в размере 110,8 миллиарда долларов.

Электромобильный гигант Илона Маска Tesla и Facebook, недавно сменивший название на Meta, в уходящем году впервые достигли рубежа в 1 триллион долларов. Tesla подорожала на 58 процентов и сейчас оценивается в 1,1 триллион долларов, что сделало Илона Маска самым богатым человеком в мире. Meta выросла на 20 процентов, однако сейчас стоит 932,6 миллиарда долларов — оценки в 1 триллион она достигла в начале года, а затем лишись этого статуса.

Кроме того, в 2021 году первым в истории триллионером приготовился стать Илон Маск. Такую возможность допускают многие аналитики, однако они считают, что миллиардер разбогатеет не из-за Tesla, а благодаря космическому проекту SpaceX. В декабре Forbes оценил состояние Маска в 244 миллиарда долларов.