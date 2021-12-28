Автомобилисты прокомментировали предложение снизить нештрафуемый порог скорости

МВД уже выступало против инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости, так что предложение московских властей вряд ли одобрят. Таким образом инициативу властей столицы прокомментировал вице-президент Национального союза автомобилистов (НСА) Антон Шапарин. Его слова приводит «Секрет фирмы».

По его мнению, главными целями снижения порога является повышение доходов от камер на дорогах и «выдавливание» транспорта из города.

«Слава богу, Москва является частью РФ, а в РФ есть законодательство — например, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). ''Единая Россия'' устами секретаря генсовета партии Андрея Турчака на прошлой неделе заявила, что репрессивный КоАП она не поддержит», — заявил Шапарин.

Он также отметил, что МВД анализировало статистику по аварийности и выступало против снижения нештрафуемого порога скорости. По этим причинам инициатива может остаться подвешенной в воздухе.

Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы предложили федеральному правительству снизить нештрафуемый порог скорости с 20 километров в час до 10. По его словам, подобная мера позволит сократить смертность и количество пробок на столичных дорогах.