Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Автомобилисты прокомментировали предложение снизить нештрафуемый порог скорости

НСА: предложение властей Москвы о снижении нештрафуемого порога скорости вряд ли одобрят

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МВД уже выступало против инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости, так что предложение московских властей вряд ли одобрят. Таким образом инициативу властей столицы прокомментировал вице-президент Национального союза автомобилистов (НСА) Антон Шапарин. Его слова приводит «Секрет фирмы».

По его мнению, главными целями снижения порога является повышение доходов от камер на дорогах и «выдавливание» транспорта из города.

«Слава богу, Москва является частью РФ, а в РФ есть законодательство — например, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). ''Единая Россия'' устами секретаря генсовета партии Андрея Турчака на прошлой неделе заявила, что репрессивный КоАП она не поддержит», — заявил Шапарин.

Он также отметил, что МВД анализировало статистику по аварийности и выступало против снижения нештрафуемого порога скорости. По этим причинам инициатива может остаться подвешенной в воздухе.

Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы предложили федеральному правительству снизить нештрафуемый порог скорости с 20 километров в час до 10. По его словам, подобная мера позволит сократить смертность и количество пробок на столичных дорогах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин уволил замдиректора ФСИН Якунина
Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры
Эрдоган замахнулся на десятку крупнейших экономик мира
В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин
Собянин оценил вероятность ввода ограничений в Москве при омикроне
Система школьного образования заставила дочь священника задуматься о конце света
МИД России подвел итоги года
Блогерша раскрыла способ устранить неприятный запах в обуви
Названы лучшие игры 2021 года
Россияне бросились получать инвестиционные гражданства других стран
Доктор Комаровский назвал веский повод обратиться к психиатру
Женщина увидела себя на фото и похудела на 50 килограммов за девять месяцев
Массовая драка с участием нескольких десятков россиян попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter