Власти Москвы предложили правительству снизить нештрафуемый порог скорости

Власти Москвы предложили федеральному правительству снизить нештрафуемый порог скорости с 20 километров в час до 10. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, сообщает РБК.

По его словам, это позволит сократить смертность и количество пробок на столичных дорогах. Предложение направлено в правительство и в МВД.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — заявил Ликсутов.

Он уверен, что в случае принятия данной меры количество ДТП снизится на 35 процентов, а уровень смертности от них — в три-четыре раза. По его словам, для снижения порога скорости созданы все предпосылки.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга для борьбы с пробками захотели расширить возможности водителей и ввести для них новые послабления. В частности, Ассоциация транспортных инженеров выступила с инициативой внести поправки в действующий ГОСТ, который устанавливает правила применения знаков, разметки и светофоров.