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Стало известно о состоянии выжившего при крушении Ми-2

Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего пассажира при жесткой посадке Ми-2

Фото: Pixabay

Пресс-служба главы Удмуртия рассказала о состоянии пассажира Ильи Хромова, выжившего при крушении Ми-2. Его состояние стабильное, тяжелое, сообщает РИА Новости.

О состоянии Хромова, выжившего при жесткой посадке вертолета, стало известно из сообщения Минздрава Удмуртии.

«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что умер пилот упавшего в Удмуртии вертолета Дамир Гафуров. Он скончался после того, как его передали медикам.

О крушение вертолета стало известно днем 27 декабря. Около 14:00 по московскому времени вертолет Ми-2, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, при облете нефтепровода совершил жесткую посадку. На его борту находились два человека.

Вечером 27 декабря спасатели нашли упавший Ми-2. Поисковая операция длилась десять часов. На момент обнаружения вертолета оба человека были живы.

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Марина Совина
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