Годом снежного барса ознаменовали 2022-й на Алтае

Алтай ознаменовал Годом снежного барса 2022-й календарный год, заявил глава региона Олег Хорохордин. Его слова передает пресс-секретарь местного правительства Михаил Максимов, сообщает ТАСС.

Уточняется, что снежный барс — это тот же самый тигр, как и прописано в восточном календаре, только алтайский. По этой причине власти решили обозначить новый год таким образом. Кроме того, наибольшая численность краснокнижного животного сосредоточена именно в этом регионе.

По словам Максимова, 2022 год посвящен сохранению редчайшего ирбиса. Правительство разработает план отдельных мероприятий к февралю. В республику также отправятся специалисты разных областей, чтобы создать Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих. Предполагается, что его построят в Майминском районе Алтая. В организации в том числе появится лаборатория для исследования генетики и биологии снежного барса и остальных диких кошек.

Ранее стало известно, что в Сайлюгемском национальном парке на Алтае нашли самого фотогеничного снежного барса. Ученые вместе со специалистами WWF России проверили фотоловушку и заметили «грациозно лежащего» ирбиса на одном из местных хребтов.

Летом на Алтае также нашли самую пожилую пару снежных барсов, которые достигли возраста 13 лет. Хорая и Гуту встречают вместе на протяжении десяти лет. Уже дважды они заводили котят.