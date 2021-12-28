Паром с пьяным российским капитаном потерял ход в Приморье и попал на видео

Паром «Босфор Восточный» застрял в районе острова Попова в Приморье. Пассажиры, находившиеся на борту судна, уверены, что капитан был пьян. Видео диалога с ним опубликовал News.ru.

На появившихся кадрах один из пассажиров интересуется у капитана, что произошло. В ответ россиянин переходит на крик: «Не мешайте мне здесь!». На реплику пассажира, почему заглох паром, капитан отвечает народной присказкой «по кочану». На видео он также признается, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

Позже специалисты установили, что причиной потери хода стала заправка двигателя охлажденным топливом.

Капитан же свое признание пояснил тем, что хотел избавиться от надоедливого пассажира, его комментарий приводится в Telegram-канале Shot. Он намерен засудить снимавшего его пассажира за клевету.

Ранее российские путешественники, которые совершают кругосветную экспедицию на тримаране, попали в сильнейший шторм посреди Атлантики, однако отказались покидать поврежденное судно и продолжили путь.