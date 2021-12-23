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Застрявшие посреди океана россияне отказались покидать поломанное штормом судно

Попавшие в шторм кругосветные путешественники отказались от эвакуации и продолжили путь

Фото: Русское географическое общество

Российские путешественники, которые совершают кругосветную экспедицию на тримаране, попали в сильнейший шторм посреди Атлантики, однако отказались покидать поврежденное судно и продолжили путь. Об этом пишет «Тайга.Инфо».

21 декабря путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин вышли на связь с начальником берегового центра экспедиции и сообщили, что попали в сильнейший шторм в Атлантическом океане. В результате у тримарана практически сломалась мачта, а также полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон судна.

Отмечалось, что после переговоров с посольством России в Бразилии к застрявшим мореплавателям направился сухогруз «Херст-Пойнт» — тем не менее Ковалевский и Березкин отказались от эвакуации.

«Мы оценили количество провизии, общее состояние судна и приняли решение продолжать движение самостоятельно под аварийным парусом», — сообщили россияне.

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Позже 23 декабря путешественники снова подчеркнули, что ситуация стабильная. По их словам, за сутки они прошли 70 миль, средняя скорость — три узла. «Мачта держится. Состояние всех членов экипажа нормальное. Вчера вечером на судне возобновился привычный четырехчасовой график несения вахт», — добавили они.

Этап кругосветного путешествия по Атлантическому океану «По пути русских кругосветных мореплавателей» начался 11 декабря. Россияне взяли курс с островов Кабо-Верде к берегам Бразилии. Сообщается, что они планируют установить рекорд дальности плавания на каркасно-надувном парусном тримаране, а также реализовать несколько уникальных проектов.

Ранее в ноябре семейная пара из Новосибирска установила мировой рекорд, совершив самое южное кругосветное путешествие на яхте с детьми — с этим достижением они вошли в Книгу рекордов России. 26 ноября 2021 года Клочковы пересекли свой след между островами Таити и Хуахине и завершили кругосветное путешествие, которое длилось более восьми лет.

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Дарья Рыбак
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