Странный танец Бритни Спирс в откровенном наряде вновь вызвал споры в сети

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и вновь вызвала споры в сети своим странным танцем. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами и с бутылкой воды в руке. На ней — красный кроп-топ с воланом и черные мини-шорты на низкой посадке. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое ожерелье и минималистичные серьги. Публикация набрала 382 тысячи лайков.

Поклонники принялись обсуждать короткое видео в комментариях. Так, одни юзеры стали критиковать исполнительницу за странное поведение. «Ей нужна профессиональная помощь», «Тупица», «Что здесь происходит?», «Бритни, что это за чертовщина?», «Она в себе?» — негодовали они.

Другие фанаты, напротив, оценили ролик Спирс. «Ты очаровательна», «Королева танцев и утоления жажды», «Обожаю тебя», «Эти движения!», «Красотка, я люблю тебя!» — писали юзеры.

Ранее в декабре Бритни Спирс продемонстрировала фигуру в топе с декольте в честь похудения. Исполнительница показала свою фигуру в бежевом кроп-топе с цветочным принтом и глубоким декольте и черных джинсах скинни. «Захотелось похвастаться новыми джинсами и своим телом, которое стало весить на четыре фунта (1,8 килограмма) меньше. Сложно было похудеть, и кто знает, наберу ли я этот вес обратно», — подписала она публикацию.