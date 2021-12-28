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Умер актер фильмов «Кортик» и «В июне 41-го»

Актер фильмов «Кортик» и «В июне 41-го» Виталий Быков умер в возрасте 80 лет

Фото: НАДТ имени М. Горького

Советский и белорусский актер Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте минского Национального академического драматического театра имени Горького, в котором артист служил с 1972 года.

Причина смерти не уточняется. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Быков родился в Латвии, окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Артист снялся в таких фильмах, как «Кортик», «Бронзовая птица», «В июне 41-го», «Знак беды», «Наш бронепоезд», «Сон в руку, или Чемодан», «Репетитор» и «Мытарь», а также появился в сериале «Каменская».

Ранее стало известно о смерти актера дубляжа Андрея Ярославцева, озвучившего Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере и Гимли во «Властелине колец». Он скончался после заражения коронавирусом в возрасте 64 лет.

Илья Кролевский
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