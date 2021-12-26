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Умер озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера» актер Ярославцев

Актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера», умер в 64 года
Андрей Ярославцев

Андрей Ярославцев. Фото: страница Дмитрия Череватенко во «ВКонтакте»

Актер дубляжа Андрей Ярославцев, заразившийся ранее коронавирусом, умер на 65-м году жизни в Москве. Об этом в воскресенье, 26 декабря, написал его коллега Дмитрий Череватенко на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-ом году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — написал он.

Актер озвучивал Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттера», Гимли из «Властелина колец», Оптимуса Прайма из «Трансформеров» и других персонажей. Всего за свою карьеру Ярославцев озвучил порядка 240 кинокартин.

Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве, после окончания школы поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1978 году. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова, позже решил попробовать себя в дубляже.

24 декабря на 96-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Владимир Татосов. Известно, что у народного артиста РСФСР наблюдалось онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне коронавирусной инфекции.

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Марина Совина
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