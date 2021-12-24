Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер народный артист России Владимир Татосов

Советский и российский актер театра и кино Владимир Татосов скончался на 96-м году жизни

Фото: Николай Адамович, Иван Куртов / ТАСС

Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Татосов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Известно, что у народного артиста РСФСР наблюдалось онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне коронавирусной инфекции. Татосов скончался на 96-м году жизни. Драпеко назвала его смерть большой потерей.

«Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала», — заявила зампред комитета Госдумы по культуре.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве. В 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре, а через год был принят в труппу Ленинградского театра комедии, после чего перешел в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. В 1963 году стал артистом Большого академического драматического театра. В 1971 году начал работать на киностудии «Ленфильм». Татосов известен широкому зрителю по таким фильмам, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Шестое июля», «Большая семья», «Поздняя встреча» и другим.

Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги
В Москве изменились тарифы на парковку
Двое мошенников похитили россиянку ради квартиры
Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного
Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день
В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России
Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter