Мать нашла наркотики на девять миллионов рублей в коробке со сладкими хлопьями

Жительница Лондона, Великобритания, нашла наркотики в упаковке сладких хлопьев для завтрака. Об этом сообщает The Sun.

Мать четверых детей Хайсам Нассир рассказала, что однажды насыпала детям хлопья и обнаружила странный пакет в коробке. Она поискала информацию в интернете и поняла, что содержимое очень похоже на метамфетамин — опасный наркотик, вызывающий сильную зависимость.

Испуганная британка отнесла находку в отделение полиции. По оценкам сотрудников отделения, в пакете было около 450 граммов метамфетамина, а его стоимость составляла около 90 тысяч фунтов стерлингов (девять миллионов рублей). Если бы пакет порвался, и наркотики попали в хлопья, это могло бы привести к смертельному исходу.

За несколько дней до обнаружения пакета Нассир кормила детей хлопьями из коробки. Поэтому она решила отвести детей в больницу и сдать необходимые тесты, чтобы убедиться в том, что их здоровью и жизням ничего не угрожает.

Производитель хлопьев заявил, что пакет с наркотиками был вложен после того как продукт покинул Нигерию, где он был произведен. Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Великобритания, наркоторговец сфотографировался с товаром и получил 18 лет тюрьмы. Сотрудники полиции отыскали преступника по отпечаткам пальцев.