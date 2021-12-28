В Китае призвали любой ценой избежать разрыва отношений с США

Пекин в случае ухудшений отношений с Вашингтоном рискует остаться полностью изолированным и заплатить большую цену за противостояние. Известный китайский писатель Ван Сяодун, прославившийся как соавтор ультранационалистического бестселлера 2009 года «Несчастный Китай», призвал любой ценой избежать разрыва отношений между США и КНР, передает South China Morning Post.

По словам влиятельной консервативной фигуры, триумфализм и стремление к упреждающей развязке может ввести общественность в заблуждение и подорвать управление коммунистической партией. Сяодун, у которого более 2,5 миллиона подписчиков в китайской социальной сети Weibo, отметил, что и США, и другие страны понесли бы значительные убытки от разрыва связей с КНР, однако Пекин не сможет наверстать упущенное в экономическом и технологическом направлении, если Вашингтон продолжит свою кампанию.

Писатель порекомендовал властям смягчить «ястребиный подход», уступить давлению американской администрации и помешать миру достичь консенсуса с США, чтобы избежать дальнейшей изоляции. «Даже если это означает, что мы должны заплатить определенную цену или даже пережить унижение», — отметил он.

Ранее в МИД Китая пообещали биться до конца в случае конфронтации с США. Глава ведомства Ван И заявил, что Пекин не боится противостояния с Вашингтоном. При этом, по его словам, Китай приветствует сотрудничество и рассчитывает на равный диалог и позитивную конкуренцию.